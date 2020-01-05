الضالع: مدير "قعطبة" يتهم نائب مدير الأمن بالاعتداء عليه ومحاولة قتله

اتهم مدير عام مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، نائب مدير شرطة المحافظة النقيب بليغ الحميدي بمحاولة قتله.

وقال العقيد أحمد المريسي في شكوى قدمها لمحافظ الضالع ومدير الأمن، إنه" تعرض اليوم، للاعتداء وإطلاق النار إلى داخل سيارته من قبل الحميدي، والشروع في قتله".

وأشار إلى أن الواقعة حدثت في مبنى المجمع الحكومي أثناء أداء الخدمة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.

وطالب المريسي بتوجيه السلطات الأمنية بضبط الحميدي والتحقيق معه لمعرفة دوافع الجريمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

ويعد العقيد المريسي أحد قيادات المقاومة الشعبية في جبهة مريس وجرى تعينه مدير عام لمديرية قعطبة، عقب تحريرها من مليشيات الحوثي في ابريل من العام الماضي.









