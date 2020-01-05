- 1/2
- 2/2
اتهم مدير عام مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، نائب مدير شرطة المحافظة النقيب بليغ الحميدي بمحاولة قتله.
وقال العقيد أحمد المريسي في شكوى قدمها لمحافظ الضالع ومدير الأمن، إنه" تعرض اليوم، للاعتداء وإطلاق النار إلى داخل سيارته من قبل الحميدي، والشروع في قتله".
وأشار إلى أن الواقعة حدثت في مبنى المجمع الحكومي أثناء أداء الخدمة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي.
وطالب المريسي بتوجيه السلطات الأمنية بضبط الحميدي والتحقيق معه لمعرفة دوافع الجريمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.
ويعد العقيد المريسي أحد قيادات المقاومة الشعبية في جبهة مريس وجرى تعينه مدير عام لمديرية قعطبة، عقب تحريرها من مليشيات الحوثي في ابريل من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع: مدير "قعطبة" يتهم نائب مدير الأمن بالاعتداء عليه ومحاولة قتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.