ميلشيات الحوثي تختطف مسؤولاً رياضياً ومستثمراً محلياً في إب

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولاً رياضياً ومستثمراً محلياً في محافظة إب، وسط اليمن، وأودعتهما سجناً خاصاً داخل مكتب حكومي.



وقالت مصادر "يمن شباب نت "، إن مسلحين حوثيين يتبعون مدير مكتب أوقاف إب، القيادي الحوثي "بندر العسل"، قاموا باختطاف أمين عام نادي إتحاد إب الرياضي، ونجم المنتخب الوطني السابق، "أحمد البريد" والمستثمر "محمد العرهاني" واودعوهما في سحن خاص بمكتب الأوقاف.



وتفيد المصادر أن عملية الاختطاف جاء على خلفية تأجير النادي بعقود رسمية أرضية تابعة له للمستثمر "العرهاني" الذي بدأ بأعمال إنشائية داخل الأرضية منذ أكثر من عام، ويسعى مدير أوقاف إب "العسل" فرض اتاوات مالية كبيرة لاستمرار المشروع أو وقفه وتسليم الأرضية لمستثمر حوثي.



وتسببت الحادثة بحالة استياء واسعة في أوساط رياضيي إب وناشطيها الذين عبروا عن استنكارهم من تلك الممارسات البلطجية التي تقودها قيادات حوثية، بحق شخصيات رياضية قدمت للوطن خدمات كبيرة على مدى سنوات.



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