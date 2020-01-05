المواطنون يحاصرون منزل مسؤول محلي بعدن بالنيران المشتعلة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

أقام عدد كبير من أهالي مديرية صيرة حي العيدروس بمظاهرة مسيرة مساء اليوم الأحد متجهين إلى منزل مدير عام مديرية صيرة الأخ خالد سيدو والي يسكن في حي القطيع بكريتر.

جاءت هذه المظاهرة بسبب المعاناة التي يعانيها سكان حي العيدروس بعدم وصول المياه الي منازلهم.

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هذا وقد كانت الاهالي منتظرة لسنوات لوعود السلطة المحلية في عدن بإنشاء مضخة مياة توصل المياه إلى المنازل البعيدة لكن دون جدوى حتى فاض الكيل بأهالي المنطقة خارجين بأعلى أصواتهم مناشدين السيدو بعمل حل لازمتهم.

يذكر ان السيدو قد خرج بتصريح عقب المظاهرة قائلا:" نحن نعمل منذ فترة طويلة من أجلكم واعقتد ان هناك مؤسسة للمياه وهذه مسؤوليتها.