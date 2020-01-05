شكرا لبحثكم عن خبر المواطنون يحاصرون منزل مسؤول محلي بعدن بالنيران المشتعلة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقام عدد كبير من أهالي مديرية صيرة حي العيدروس بمظاهرة مسيرة مساء اليوم الأحد متجهين إلى منزل مدير عام مديرية صيرة الأخ خالد سيدو والي يسكن في حي القطيع بكريتر.
جاءت هذه المظاهرة بسبب المعاناة التي يعانيها سكان حي العيدروس بعدم وصول المياه الي منازلهم.
هذا وقد كانت الاهالي منتظرة لسنوات لوعود السلطة المحلية في عدن بإنشاء مضخة مياة توصل المياه إلى المنازل البعيدة لكن دون جدوى حتى فاض الكيل بأهالي المنطقة خارجين بأعلى أصواتهم مناشدين السيدو بعمل حل لازمتهم.
يذكر ان السيدو قد خرج بتصريح عقب المظاهرة قائلا:" نحن نعمل منذ فترة طويلة من أجلكم واعقتد ان هناك مؤسسة للمياه وهذه مسؤوليتها.
كانت هذه تفاصيل خبر المواطنون يحاصرون منزل مسؤول محلي بعدن بالنيران المشتعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.