شكرا لبحثكم عن خبر المنصورة : عودة رمي النفايات ومخلفات البناء بجانب طريق رئيسي بالمدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص / عدن شكا مواطنون عودة رمي مخلفات البناء والنفايات بجانب الخط العام الرابط بين جولة كالتكس ومحمية الحسوة بمديرية المنصورة في العاصمة عدن. Advertisements وطالب الموطنون السلطة المحلية إيقاف سائقي الشاحنات الذين يتخلصون من النفايات برميها بالقرب الخط العام حيث عادت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. وناشد المواطنون السلطة المحلية بالمديرية والاجهزة الامنية القيام بدورها وواجبها المنوط بها وايقاف عمليات رمي النفايات والمخلفات بهذه الطريقة التي تشوه المنظر العام للمدينة وتسبب الكثير من المشاكل اخطرها بالجانب الصحي وانزال عقوبات قاسية بحق سائقي شاحنات النقل. وكانت منظمة يونبس الدولية قد استكملت مؤخرا مشروع التخلص من المخلفات الصلبة في ذات المنطقة بتكلفة تقترب من مليون دولار، حيث يشكل عودتها تحديا أمام المحافظة لتحمل نفقات نقلها مرة أخرى.

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