شكرا لبحثكم عن خبر جريمة تهز مأرب لأول مرة.. مقتل رجل أعمال والسبب لا يصدقه عاقل! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل رجل أعمال، الجمعة 3 يناير، وسط مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وأوضح مصدر محلي، أن شجاراً انتهى بالقتل، نشب في أحد محلات بيع وشراء الهواتف الذكية والاكسسوارات وأدوات التجميل، الذي تعود ملكيته لرجل الأعمال محمد الحبيشي وأحد الزبائن.

وأضاف، قام الزبون بأخذ قنينة العطر وغادر المحل رافضاً تسليم قيمتها، وحينما لحقه "الحبيشي" لاستعادة قنينة العطر أو استلام قيمتها، باشره الزبون بطلق ناري في الرأس.

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وبحسب المصدر، توفي الحبيشي (23 عاماً)، على الفور.

في السياق، قتل قبل عام، شقيق رجل الأعمال الحبيشي، في مدينة مأرب، في ظروف غامضة.

وما تزال القضية مقيدة ضد مجهول حتى اللحظة، وهو انعكاس للعجز الأمني الذي تشهده المحافظة والذي ينعكس سلباً على المستثمرين والمواطنين.