مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يتحدث حول خطة إعمار اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الشحات غريب

قال مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي، لا يمر يوم إلا وهناك موقف انساني ، ومن خلال الالتزام الإخلاقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر يتم التحرك بشكل عاجل لإغاثة المواطنين ومساعدتهم في محنتهم وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، ومواجهة التحديات الإنسانية وتحقيق التنمية الشاملة وتسيير القوافل الإغاثية لمساعدة المحتاجين في ظل عملية إعادة الأمل.

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وحول خطة الحكومة الإماراتية في ملف إعمار اليمن بعد القضاء على الحوثي، قال الشامسي إن استمرار تقديم الدعم والمساندة في كافة القطاعات الصحه التعليم المياه البنى التحتيه وصيانه وتأهيل ما يحتاج إلى صيانه وتأهيل في مختلف القطاعات حيث أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل منذ التسعينات وهناك مكتب قائم بذاته يعمل باليمن منذ ذالك الوقت وقدم العديد من المساعدات في مختلف المجالات المختلفه.