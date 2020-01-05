تدشين العام التدريبي والقتالي في اللواء 13 مشاة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

دشنت قيادة اللواء 13 مشاة، اليوم، بمحافظة مأرب العام التدريبي والقتالي الجديد 2020.



وخلال فعالية التدشين، نقل مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن حسن الفهد، تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، إلى منتسبي اللواء بمناسبة العام التدريبي والقتالي الجديد.

وأكد أهمية العام التدريبي الحالي غب رفع كفاءة منتسبي اللواء في مختلف المستويات، مثمناً دور المقاتلين في حماية أمن الوطن والمواطنين من خلال جهودهم المستمرة والدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

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وأشاد بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها منتسبو اللواء الثالث عشر مشاة، وبما يحظو به من ثقة واحترام الناس، معتبراً ذلك مكسباً للجيش الوطني، وهو الدليل على أن عمله يمضي في الطريق الصحيح.. مشدداً على أهمية وحدة الصف وتعميق مبدأ الولاء الوطني والوحدة الوطنية في صفوفهم باعتبارهم رمز قوة الوطن وأساس الأمن والاستقرار.

من جانبه، أوضح قائد اللواء 13 مشاة العميد الركن علي الحوري، أن هذا العام سيكون متميزًا وحافلًا بالانتصارات والنجاحات الميدانية في مختلف جبهات وميادين القتال لحسم المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار الحوري، إلى أن هناك دورات مستمرة متخصصة ومتنوعة لمنتسبي اللواء التي تهدف إلى سقل وتنمية مهاراتهم القتالية.. مؤكدا البدء بتنظيم دورات للضباط وتخصصات أخرى سترفد عمل المقاتلين في الفترة القادمة.

وخلال الفعالية، قدم منتسبو اللواء الثالث عشر مشاة عرضاً عسكرياً عكسوا خلاله ما تلقوه من مهارات وخبرات خلال برامج وحصص التدريب والتأهيل المختلفة، والجاهزية القتالية العالية التي يتمتعون بها.