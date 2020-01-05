مارم يشارك في مؤتمر المبادرات الشبابية واستخدام تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

شارك سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم في افتتاح مؤتمر "المبادرات الشبابية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب " الذي بدأت فعاليات اليوم ، في العاصمة المصرية.



وفي جلسة الافتتاح التي ترأسها وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وبحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد السفير مارم على أهمية مثل هذه المؤتمرات لتعزيز العمل العربي المشترك في خلق ثقافة المعلومات ومكافحة الإرهاب والتطرف لدى الشباب الذي يشكل أغلبية السكان في منطقتنا العربية.

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وثمن مارم جهود مصر في دعم المبادرات الشبابية وتفعيل دورها في مكافحة الفكر المتطرف.

ويتضمن المؤتمر ثماني جلسات نقاشية للحديث حول مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل فى «دور المؤسسات الدينية في مواجهة الإرهاب والتطرف، الأسرة والتعليم والإعلام - التنشئة كأساس في محاصرة التطرف، التكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، الإرهاب والشباب - آليات تنمية القدرات التكنولوجية فى مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب والتطرف»، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات الشبابية المشاركة في فعاليات المؤتمر.

يشارك في المؤتمر شباب من اليمن ، مصر ،الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر.