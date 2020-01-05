وزير الإعلام يحذر الحوثي من تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

حذر وزير الاعلام معمر الارياني مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وقال الإرياني، إن البيانات والتصريحات التي أصدرها مرتزقة طهران من قيادات المليشيا الحوثية منذ لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني والمهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما يسمونه "عملية الرد".

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وأضاف: نحذر مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع "إيراني، امريكي" وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الإيراني وسياساته التدميرية في المنطقة، وما يبدو انه حرص إيراني في عدم التورط بمواجهة مباشرة مع أمريكا.

وأشار الارياني في تصريحاته الى ان ‏الشعب اليمني عانى الأمرين وما زال يدفع الثمن غاليا جراء انقلاب المليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن الى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

مؤكدا ان أي مغامرات جديدة سيفتح الباب على المجهول ويضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين في اليمن والتي تصنفها تقارير الأمم المتحدة بـ"الاسوأ عالميا".