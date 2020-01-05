وكيل مأرب يناقش مع الفريق القضائي نتائج زياراته الميدانية للسجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مع الفريق القضائي من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليوم نتائج زياراته الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز التي زارها خلال الايام الماضية في المحافظة.



وفي اللقاء الذي حضره رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ ورئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عارف المخلافي ومدير الامن العميد يحيى حميد ومدير الأمن السياسي العميد ناجي حطرم أكد الوكيل مفتاح اهتمام السلطة المحلية بالسجناء والموقوفين وتحسين اوضاعهم الصحية والمعيشية والتزامها بتطبيق المعايير الانسانية والقانونية في جميع السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة.

واستعرض الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجناء وتطوير البنية التحتية للسجون من خلال إستمرار العمل في مشروعي إنشاء الإصلاحية المركزية والإصلاحية المركزية الخاصة بالنساء وإخضاع جميع تلك السجون ومراكز الإحتجاز إلى السلطات القضائية في المحافظة وتحت إشرافها المباشر.

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وأشار الى ما تواجهه السلطة المحلية والاجهزة الأمنية والسلطة القضائية في المحافظة من صعوبات وتحديات نتيجة ضعف البنية التحتية الاساسية وافتقار المحاكم والنيابات لكوادر اللازمة لتمكينها من الفصل في القضايا المتراكمة التي تفوق قدراتها الحالية.

من جهته استعرض رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام ورئيس الفريق القضائي الزائر لمحافظة مأرب القاضي مهدي الفصيع نتائج الزيارات الميدانية إلى السجن المركزي والسجن الإحتياطي وسجن النساء وأماكن الإحتجاز في مراكز شرطة المدينة وسجني فرع الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية التي زارها الفريق القضائي خلال الأيام الماضية.

وأشاد بجهود الاجهزة الضبطية والقضائية في المحافظة، ودورها الفاعل في الإشراف على السجون، وما لمسه من حرص على تطبيق وإنفاذ القانون والتغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي فرضتها المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن في الوقت الراهن.