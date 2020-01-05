شبوة.. تدشين حملة توعوية حول مخاطر الألغام ومخلفات الحروب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - شبوة

دشن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ،اليوم ، بمدينة عتق محافظة شبوة ،بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة شبوة ،حملة توعوية حول مخاطر الألغام ومخلفات الحروب بتمويل من منظمة اليونيسف

Advertisements

وينفذ الحملة التي تستمر أربعين يوما ،خمسين متطوع ومتطوعة من منظمات المجتمع المدني في مديريات عتق وميفعة ونصاب والصعيد ورضوم وحبان وذلك تحت شعار ( أحذر - تجنب - أبتعد - لا تلمس - الأجسام الغريبة ) .

وأكد الوكيل المساعد للمحافظة علي الكندي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة علي عمير ومدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أمين العقيلي ،على أهمية هذه الحملة التوعوية في توعية المجتمع حول مخاطر الالغام ومخلفات الحروب وتجنب مخاطرها المأسوية..مشددين على ضرورة تضافر الجهود من اجل تنفيذ وإنجاح فعاليات الحملة ميدانيا وتحقيق الأهداف المرجوة منها.