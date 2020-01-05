البحسني يدشن العمل بآليات الشحن والتفريغ الجديدة بميناء المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ، اليوم، العمل بآليات الشحن والتفريغ الجديدة بميناء المكلا.



وأشاد المحافظ البحسني بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء وسعيها الدائم للتطوير والرفع من كفاءة العمل..مؤكداً اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مع قيادة الميناء لإحداث نقلة نوعية في الميناءوالتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على حركة الاستيراد والتصدير وزيادة الموارد وتوفير فرص العمل للمواطنين..داعياً قيادة المؤسسة لبذل مزيد من الجهود للتطوير في هذا المرفق الحيوي الذي يعد من أهم المرافق بحضرموت.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير،بأن الآليات الجديدة التي تم تدشين العمل بها اليوم تأتي بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وضمن الخطة التطويرية للمؤسسة وبتمويل ذاتي منها، وتشتمل على رافعة شوكية ٤٥طن للحاويات "فراري صناعة إيطالية"، ورافعة "ريتش ستكر" للحاويات ٤٥طن نوع "فراري صناعة إيطالية"، وقاطرتين بريتين للحاويات "صناعة بلجيكية"، ومقطورتين حاويات "صناعة سيرلانكية" ومولدين كهربائيين قوة 250 KVA.

وتم خلال التدشين تكريم محافظ حضرموت بدرع شكر وتقدير من إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي، وتكريم قيادة قوات التحالف العربي وشركة "كندة" لخدمات عقود النفط والتوريد وشركة "بوتك لنك" للخدمات العامة.

Advertisements

حضر التدشين أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والقادة العسكريين ومدراء الإدارات والموظفين بالميناء.