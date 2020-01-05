تعز.. بدء برنامج دورات مراقبة وتقييم الأعمال الإنسانية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - تعز

بدأت بمحافظة تعز اليوم السبت، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتعزيز دور السلطات في تقييم ومراقبة الأعمال الإنسانية.



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وينفذ البرنامج الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة بالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الإنسان.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي مدراء عموم مديريات المعافر، وجبل حبشي، ومشرعة وحدنان، ومكاتب الخدمة المدنية والتربية، وشؤون المغتربين، وصندوق الرعاية الاجتماعية وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من مستشاري المحافظة.

وتهدف إلى تعريف المشاركين بوسائل وآليات الرقابة والتقييم للأعمال الانسانية، ومدى موائمتها للاحتياجات الفعلية للمجتمع..وكذا تعزيز التنسيق مع المنظمات لتنفيذ الأعمال الإنسانية وضمان وصولها لجميع فئات وشرائح المجتمع.