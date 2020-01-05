البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلع على احتياجات منشآت خدمية وتعليمية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، على احتياجات عدد من المنشآت الخدمية والتعليمية في العاصمة المؤقتة عدن للمساهمة في تطويرها.



وأتي ذلك في إطار جهود ومهام وفد البرنامج السعودي الذي يزور عدن حالياً لتحديد الاحتياجات العاجلة في القطاعات التنموية والخدمية.

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وزار الوفد برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس، مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجا، وتم التعرف على جهود تنفيذ المشروع ومراحله والأعمال الفنية المنفذة، وكذا زار الوفد السعودي، مكتب اللجنة الإشرافية على صرف المنحة السعودية من وقود الكهرباء المقدرة بنحو 60 مليون دولار شهرياً للمحافظات المحررة، وتم الاستماع من إدارة اللجنة على آلية صرف الوقود ومستوى تغطية تلك المنحة لحاجة محطات توليد الكهرباء.

وفي السياق، قام وفد البرنامج السعودي ومعه نائب وزير التعليم والتدريب المهني عبدربه المحولي، ووكيل محافظة عدن محمد شاذلي، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم وعدد من المعنيين، بزيارة المعهد التقني وأقسامه المختلفة، وتم الإطلاع على الوضع العام للمعهد ومدى حاجته لإعادة التأهيل والتأثيث، وأبدى الجانب السعودي استعداده لتأهيل المعهد التقني في مديرية المعلا والمعهد المهني الصناعي في مديرية المنصورة، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب للتحصيل العلمي.

كما تعرف الوفد السعودي، من مدير مركز الدوكير السمكي بمديرية المعلا الكابتن راشد الشعيبي، على الاحتياجات اللازمة للنهوض بالمركز لمواصلة تقديم خدماته التي تشمل تحضير وتجميد وحفظ الأسماك تمهيداً لبيعها في الأسواق وتصديرها إلى الخارج.