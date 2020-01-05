شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل "سليماني" .. بريطانيا ترسل سفن حربية إلى خليج هرمز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أرسلت بريطانيا سفن من “الأسطول الملكي” إلى خليج هرمز لمرافقة سفن الشحن التي ترفع العلم البريطاني، على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس “قاسم سليماني” في غارة أمريكية.
وجاءت الخطوة البريطانية لحماية السفن التجارية البريطانية، يوم الأمس السبت، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية من السفر إلى المنطقة، وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة.
ودعى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس “جميع الأطراف” إلى وقف تصعيد، لكن بدا أنه قدم بعض الدعم للولايات المتحدة لأول مرة عندما أعلن عن خطتة بتحريك السفن.
وبحسب “الإندبندنت” فإن “ولاس” أمر فرقاطة “HMS Montrose”، ومدمرة “HMS Defender”، بالعودة إلى الممر النفطي الرئيسي على الفور، مضيفًا “ستتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا في هذا الوقت”.
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