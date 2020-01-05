شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..امريكا وعبر خارجيتها تقدم اعتذار ل ايران وتحمل ترامب شخصيا هذا الخطأ الكارثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:37 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
في محاولة لتدارك تسرع الرئيس " ترمب " وتهوره في اطلاق تهديداته الأخيرة ضد ايران ..نفي وزير الخارجية الأمريكي ان يكون " ترمب " هدد باستهداف مواقع ثقافية في ايران تندرج ضمن الـ" 52" موقعا الذي اعلن الأخير انه تم تحديدها من قبل الجيش الأمريكي .
وتوعد ترمب امس بضرب مواقع داخل ايران بعضها ثقافية وهو ما تكرر في تصريحات نقلتها وسائل اعلام امريكية عن مصادر في البيت الأبيض .
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد تصاعد الانتقادات والاستياء من تهديد ترمب باستهداف مواقع ثقافية داخل ايران .
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