شكرا لقرائتكم خبر عن اردوغان يقرع طبول الحرب في البر ,وايران تقرع طبول الحرب في البحر ,"ووحدات الجيش بدأت تتحرك نحو ليبيا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس.

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وقال أردوغان خلال مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا سترسل أيضًا كبار قادة الجيش.

وأضاف أن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أبرمت حكومة الوفاق اتفاقًا مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

