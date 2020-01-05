شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تقايض أمريكا.. التخلي عن دم "قاسم سليماني" مقابل رفع العقوبات!..ما لم طبول الحرب رسميا تقرع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، عن استعدادها التراجع عن خطواتها التصعيدية إذا رفعت واشنطن عقوباتها المفروضة على إيران.

جاء ذلك الإعلان بالتزامن مع تنفيذ الحكومة الإيرانية الخطوة الخامسة في الحد من التزاماتها النووية، حيث أشار متحدث حكومي إيراني إلى أن “عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة بناء على الحاجات التقنية للبلاد”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف المتحدث الإيراني أن “إيران لن تلتزم بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب. وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية”.

