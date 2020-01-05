شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..مقر "الحشد الشعبي" يشتعل واللسنة اللهب تتصاعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 10:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

احرق متظاهرون اليوم مقر “الحشد الشعبي” في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وصرح مصدر بأن المحتجين أحرقوا المقر بسبب مقتل متظاهر إثر إطلاق نار بسبب خلاف على مراسم تشييع رمزية لكل من نائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وقائد “فيلق القدس” قاسم سليماني. – وفقا لـ”روسيا اليوم” –

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وأشار إلى أنه وقبل إطلاق الرصاص، نشب خلاف حاد بين مسلحين ومتظاهرين في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام في مدينة الناصرية، على إثر محاولة إدخال نعشين رمزيين لسليماني وأبو مهدي المهندس، إلى ساحة الاعتصام.

