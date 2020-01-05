شكرا لمتابعة خبر عن هام وخطير جدآ .. تمهيدا للانفصال الرئيس هادي يوسع مقاعد الشورى ليملئها الحوثيين بإتباعهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية من نوع زلزال قبل قليل باتجاه السعودية أبو راس يقدم إستقالته من قيادة حزب المؤتمر .. وتآكل العلاقة بين المؤتمر والحوثي وهذا تفاصيل مايحدث في العاصمة صنعاء المعارك تشداد بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة ماذا يحدث : الانتقالي يدفع بقوات عسكرية إلى مدينة زنجبار

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