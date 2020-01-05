شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الايرانيون يصلون إلى العمق الأمريكي .. وترامب يتلقى أول "لكمه" من طهران ..«تطورات طارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين السبت الموقع الإلكتروني لوكالة فدرالية أمريكية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس دونالد ترامب. وحجبت صفحة تحمل صورا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام).

وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة من إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو ”الشهادة كانت… المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة“.

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• شاهد ما الذي حدث لقاسم سليماني اثناء زيارته السرية لمصر .. وما الصور التي وصلت إلى هاتفه بشكل مفاجئ واجبرته على مغادرة القاهرة على الفور !؟

• عاجـــل : أكبر اسطول أمريكي يدخل خط المواجهة مع إيران ويصل الأن إلى هذة المنطقة الخليجية لقصف طهران

• عاجـــل : بعد قصف ايران لقواعد عسكرية امريكية .. السعودية تبدأ بأول خطوات طارئة للتصدي للصواريخ الايرانية ..شاهد

Advertisements

• ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة .. شاهدو المفاجأة الصادمة التي يجهلها الكثير ..«فيديو»

• وردنا الان : فيديو مفاجئ يكشف علاقة محمد بن سلمان بمقتل قاسم سليماني ..شاهد المفاجأة

• عاجـــل : ايران تبدأ عملية الانتقام لمقتل قاسم سليماني ..عشرات الصواريخ تسقط الان على قواعد عسكرية أمريكية وانفجارات ضخمة تهز هذة المواقع ..«صور وتفاصيل طارئة»

---------------------------------

وأضافت الرسالة ”بمشيئة الله، برحيله لن يتوقف عمله والطريق الذي رسمه، وثأر رهيب ينتظر هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم القذرة بدمائه ودماء الشهداء الآخرين“.

وكتب في تعليق آخر بالأسود والأبيض ”هذا ليس سوى جزء يسير من قدرة إيران السيبرانية“.

وهددت إيران بالانتقام لكن ترامب قال يوم السبت على تويتر ”إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة“ ردا على وفاة سليماني. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده ”حددت 52 موقعا إيرانيا“ وإن بعضها ”على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“.

وأضاف ترامب ”الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!“ مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.