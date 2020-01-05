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صنعاء - ياسمين الخيامي - اخطر من الدعارة والاغتصاب والشذوذ الجنسي..يمني يصعق الجميع ويبكي كل اليمنيين بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع ابنته الصغيرة ( صورة ابكت الجميع )

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