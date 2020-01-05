عاجل " خبر صادم وكارثي.. حرب عالمية وانفجارات عنيفة واستهداف القواعد العسكرية والبوارج الحربية في الخليج (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ان القواعد العسكرية والبوارج الحربية الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا للرد والقصاص على استشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني .

واضاف حسن نصر الله في كلمة متلفزة ان يوم 2 كانون 2 من العام 2020 هو تاريخ فاصل بين مرحلتين وبدء تاريخ جديد للمنطقة بكلها , وتوعد نصر الله بطرد التواجد العسكري الامريكي من المنطقة كلها , وقال ان ذلك سيكون هدفا لكل القوى في محور المقاومة .

وقال ان المواجهة بدأت في إيران منذ اللحظة الأولى لاغتيال سليماني؟

واضاف ان الحاج قاسم سليماني من منظور إسرائيلي كان الأخطر عليها منذ تأسيسها، ولم تجرؤ على اغتياله

وذكر ان الأمريكيين بدأوا يوم الخميس الماضي نوعا جديدا من الحروب في المنطقة.

وأكد السيد نصر الله ان الشهيد الفريق قاسم سليماني شأن كل محور المقاومة وليس شأنا ايرانيا، وان ايران بالتأكيد لن تطلب من دول محور المقاومة الرد لانها سترد، لذا فإن هذه الاطراف اذا اتخذت قرار القصاص فهو قرارها وحدها.

وأوضح انه “لا توجد اى شخصية أمريكية تعادل الشهيد الفريق سليماني والقائد المهندس ليتم القصاص منها”، مضيفا: حذاء قاسم سليماني بيسوى رأس ترامب وكل الادارة الامريكية.

وأوضح السيد نصر الله ان القصاص العادل هو الوجود العسكري والقواعد الأمريكية في المنطقة، كل جندي وكل ضابط وكل قاعدة أمريكية في منطقتنا.

وشدد السيد نصر الله: قصاصنا لا يشمل المواطنين الامريكيين بل هو لمن نفذ الجريمة وهو الجيش الامريكي.

وقال: عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة سيدرك ترمب أنه خسر المنطقة والانتخابات.

وبشأن فشل سياسات أمريكا في العراق قال السيد نصر الله: ترامب كان يريد أن يضعف العراق ويسيطر عليه من خلال تنظيم داعش ولكن فشل مشروعه باسقاط هذا التنظيم..في نظر ترامب يجب أن لا يكون هناك دولة في العراق وإذا وجدت فيجب أن تكون خاضعة للادارة الأميركية.. ترامب يعتبر أنه لا يوجد دولة في العراق ويريد أن يرسل قواته ويسيطر على حقول النفط وتصديره وبيعه للعالم.

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وتابع: سقط داعش عبر صمود الشعب العراقي ودعم المرجعية الدينية والحشد الشعبي وهنا يأتي دور سليماني والمهندس.. الأميركيون في الاونة الأخيرة حاولوا أن يدفعوا بالعراقيين إلى الحرب الأهلية ولم يتمكنوا من ذلك.

وصرح السيد نصر الله: الأميركيون سعوا لاحداث فتنة بين الشعبين العراقي والايراني لانهم كانوا يرون أن ايران تدعم الشعب العراقي.. لقد رأت أميركا أن العراق يخرج من يدها وشعرت بخسارة ثرواته ففتحت عليه جماعاتها الإرهابية.

وقال السيد نصر الله: لقد بحثت اميركا عن شيء يحقق لها انجاز ويدعم حلفاءها ويكسر محور المقاومة ولكن لا يؤدي إلى حرب مع ايران.. هذا الاعتداء الأميركي هو بداية أميركية في المنطقة وهي حرب جديدة من نوع جديد في المنطقة.

وتابع الامين العام لحزب الله: الأعداء كانوا ياملون باغتيال الحاج قاسم ان يحصل وهن بالعراق وأن يتراجع محور المقاومة.

وصرح: “اسرائيل” تعتبر أن اخطر رجل على كيانها هو قاسم سليماني وكانت لا تتجرأ على قتله فلجأت إلى اميركا لقتله.

وقال السيد نصر الله: أكبر اهداف عملية استهداف سليماني اسقطه السيد القائد الإمام الخامنئي والمسؤولون والشعب الايراني.

وأكد: أعرف جيدا بأن فصائل المقاومة العراقية لن تبقي أى جندي أمريكي بالعراق إن لم يتم إخراجهم عن طريق البرلمان.

وصرح نصرالله: إيران هي التي تقرر كيفية الرد على اغتيال سليماني ومحور المقاومة هو سيقرر كيف سيتصرف.

واضاف: الجيش الأمريكي سيدفع ثمن اغتيال سليماني.. لا ينبغي المس بالمدنيين والمواطنين الأمريكيين لأن ذلك يخدم سياسة ترمب.. الاستشهاديون الذين أخرجوا الأمريكيين من منطقتنا سابقا لا يزالون موجودين

وتابع السيد نصر الله: ترامب الاحمق ومن معه لا يعرفون ماذا فعلوا.

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