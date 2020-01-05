شكرا لبحثكم عن خبر لحج : وكيل وزارة الأشغال و رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور بالجمهورية يزورا مديرية حالمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زارا وكيل وزارة الأشغال العامة و الطرق لقطاع الطرق و الجسور المهندس وليد ردمان، و نائب رئيس صندوق صيانة الطرق و الجسور في الجمهورية المهندس سامي باهرمز صباح اليوم الاحد مديرية حالمين بمحافظة لحج .

وجائت الزيارة لاستطلاع ( طريق عقبة خلق ) والتي تربط قرى خلقه -الرباط - الغرب - العمري - النسري - بلاد القادري - الفرع شأفان - لشراف - وادي الحرف - درات اسفل وادي حالمين رشده ماره اسفل ماره والظلم وقرية لحكه، لتعرف على معاناة المواطنين لكي يتعرفوا على مدى وعورة الطريق و حجم الكثافة السكانية الموجودة، وتم زيارة عدد من القرى في منطقة حالمين وكذلك تم زيارة مدرسة و ثانوية الدهالكة ذلك الصرح العلمي التي تخرج منها عدد من الكوادر و القيادات المدنية و العسكرية .

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وكانت الزيارة بتنسيق مباشر من مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري، الذي لعب دورا إيجابيا في إيصال معاناة الناس في حالمين بسبب الطريق و خصوصا بعد تعثر المشروع الذي تم افتتاحه في العام 1998م بحضور الإرياني، وعانى المواطنين سنين طويلة بسبب الطريق حيث كان يستغرقون قرابة اربع ساعات في سلاسل جبلية وعرة للوصول الى مركز المديرية .

ولقيت الزيارة استقبال حافل من قبل المواطنين حيث تجمهر المئات من أبناء المديرية يتقدمهم مدير المديرية عبدالفتاح حيدرة، ورئيس انتقالي حالمين ناجي عبدالله ناجي، والشيخ محسن علي جباري في بلاد المالكي ( حبيل الطريف ) مدخل جبل حالمين، مستبشرين بثمة امال قادمة ستسهم في تخفيف معاناتهم التي تكبدوها سنوات طويلة، وفِي مدخل القرى الجبلية المترامية كان أبناء حالمين يتجمهرون مدخل كل قرية و يلتحمون بالموكب الذي صار أشبه بمليونية ثورية مرددين هتافات ثقافية تبشر بعودة الامل باصلاح الطريق بعد أن فقدوه قرابة عقدين من الزمن .

وعبر الوكيل و زملائه عن سعادتهم البالغة بذلك الاستقبال البهيج الذي غمروهم به أبناء حالمين ، شاكرينهم جميعا عن كرم الضيافة و حسن الاستقبال ، حيث تحدث المهندس ولِيَد ردمان مطمئن المواطنين بان مشروع ( طريق عقبة خلق )، سوف يكون في مقدمة المشاريع في الجمهورية، وسوف يتم تقديمه إلى مختلف الجهات المانحة باذلا قصار جهده حتى يتم انجاز هذا المشروع، مشيرا بان هذه الطريق سيتم التعامل معها بطرق خاصة نضرا لضروف الناس واحتياجهم و بعد القرى عن مركز المديرية و الكثافة السكانية وايضاً حرص المواطنين عن نجاح المشروع فسيتم إكمال ما انجزه المواطنين .

وحضر اللقاء مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري،وكيل وزارة الأشغال العامة و الطرق لقطاع الطرق و الجسور المهندس وليد ردمان، و نائب رئيس صندوق صيانة الطرق و الجسور في الجمهورية المهندس سامي باهرمز و الشيخ محسن علي الجباري، الشيخ محمد فضل جبران، المهندس علي قاسم، الدكتور ناصر ناجي حسين و عميد ركن عبدالكريم الجعوف، وأمين عام ملتقى رواد حالمين صلاح المليكي، وعدد من الشخصيات الوطنية و الاجتماعية و المشائخ و الأعيان و الكوادر المدنية و العسكرية .