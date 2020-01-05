شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. سكان عدن في مسيرة مشاعل تبحث عن الماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بالصور : أهالي وأبناء شعب العيدروس يجوبون الشوارع للمطالبة بتوفير (الماء)

عدن/ مختار محمد حسن :

Advertisements

شهدت مدينة كريتر مساء اليوم مظاهرة حاشدة نظمها أبناء وأهالي منطقة شعب العيدروس شارك فيها المئات جابت الشوارع العامة في المدينة ووصلت إلى مكتب مأمور مديرية صيرة ومدير المياة ، وذلك بسبب كثر شكاوي لعدم وصول المياه إلى منطقتهم منذ سنوات ، مع استمرار الأزمة في هذه الأيام (ايام الشتاء) والتي كانت تعتبر خلال السنوات الماضية أفضل بسبب قلة الإستهلاك في المحافظة بشكل عام ..

وطالب المحتجون بحل جذري لهذه المعضلة التي أصبحت تؤثر على حياتهم المعيشية وهدمت النسيج الإجتماعي بين أبناء الحي بسبب كثر المشاكل على الماء .

وقال المحتجون إنهم طرقوا كل الأبواب من السابق وتحصلوا على جملة من الوعود الكاذبة ، لكن المشكلة لا تزال قائمة بدون أي حلول .. بل تفاقم الأمر يوما بعد يوم .