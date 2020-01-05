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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة في بلدة الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، سلسلة الإنتهاكات والخروقات اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق مختلفة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيا أطلقت القذائف المدفعية من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.
وأفادت المصادر عن سقوط عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 ، بالقرب من مواقع القوات المشتركة في الجبلية، فيما استهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف.
وذكرت المصادر، أن المليشيات واصلت إطلاق النار على المواقع بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 في أوقات متفرقة اليوم الأحد.
فيما كثفت المليشيا استهدافها للمواقع ذاتها بالأسلحة القناصة بشكل مستمر منذ ساعات العصر وحتى اللحظة.
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