الفرق الهندسية تتمكن من نزع أكثر من 37 ألف لغم حوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، من نزع أكثر من 37 ألف لغم، زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة حجة، كما أورد موقع مسام التابع لمشروع نزع الألغام السعودي في اليمن، اليوم الأحد.

Advertisements وبحسب مصدر في الجيش، فإن معظم الألغام تم نزعها من مديريات ميدي وحيران وحرض وأجزاء من مديرية عبس. وأشار المصدر إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام في الطرق الرئيسية والفرعية وفي محيط منازل المواطنين ومزارعهم. من جهته، نزع "مسام" 1668 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، ليصل بذلك مجموع ما نزعه مشروع مسام منذ انطلاقته ولغاية يوم الخميس الماضي 121813 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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