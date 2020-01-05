انعقاد اللقاء الموسع الأول برئاسة رئيس إنتقالي المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

المكلا - الخليج 365

انعقد اللقاء الموسع الأول للعام 2020، في مجلس اتحاد الأدباء بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، جنوب شرق البلاد، بمنطقة الشرج.



وأدار الاجتماع رئيس المجلس الانتقالي الاستاذ مهدي سعيد المحمدي بمديرية المكلا، وعضوية الاستاذ عبدالله بن علي الحاج وعضوية الاستاذ ، وقد حضر اللقاء قيادات واعضاء المراكز المحلية التي تم اشهارها وعددها (19) من اصل (33) وسيشارك بقية المراكز المحلية المتبقية الاجتماعات اللاحقة عقب اشهارها.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع المهمة أهمها توزيع عدد من المستندات المهمة والوثائق التي ستسهل عمل تلك المراكز المحلية في قادم الايام منها الخطة النصف سنوية واستمارة الحصر السكاني والمرافق الحكومية والخاصة والسكان من المحافظات الشمالية كما تطرق الى مهام كل عضو من اعضاء المراكز المحلية كلا في مجال تخصصه.

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وتقرر تحديد اجتماعات القيادة بالمديرية مع المراكز المحلية مرة كل (3) اشهر، وعلى قيادة المراكز الاجتماع مرة نهاية كل شهر لتقييم نشاطهم ورفع تقرير موجز للقيادة بالمديرية موضحا ما انجز وما لم ينجز والاسباب والمقترحات.

كما حث الرئيس قيادات المراكز المحلية واعضائها على التواصل والتزاور للاستفادة من تجارب البعض كما اشار إلى تدشين قروب واتس آب يضم كل المراكز المحلية وقيادة المجلس بالمديرية لسهولة تبادل المعلومات واصدار التعميمات وتوجيهات القيادة العلية.

وناقش الحاضرون جملة من القضايا ذات الصلة مما اعطى صورة أكثر وضوحا لملامح المرحلة القادمة التي ينبغي على قيادات الانتقالي الاحتكاك المباشر مع الناس وكسب تأييدهم والسعي في توفير متطلباتهم من الخدمات الاساسية تمهيدا لتبني الشارع الجنوبي لرؤية ومطالب المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثلة في استعادة الدولة وفك الارتباط واعداد القواعد الجماهيرية لعملية الاستفتاء المتوقع قيام الامم المتحدة بها في نهاية المطاف في هذه الأزمة.