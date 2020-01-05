المحكمة العسكرية المركزية تواصل محاكمة الخونة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء استعرضت المحكمة العسكرية المركزية في جلستها العلنية الثامنة المنعقده اليوم الاحد الأدلة المقدمة من النيابة العامة، وذلك في القضية الجنائية رقم (6) لسنة 1441هجرية لمواصلة محاكمة قيادات الخونة المتهمين في تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية. واستمعت المحكمة إلى رد المحامين المنصبين عن المتهمين وهم : Advertisements مشير ركن عبدربه منصور هادي وفريق ركن علي محسن صالح الأحمر ولواء ركن محمد علي أحمد المقدشي ولواء ركن عبدالله سالم علي النخعي ولواء ركن هيثم قاسم طاهر. كما تضم القائمة عميد ركن أحمد حسين صالح العقيلي وعميد ركن فضل حسن محمد العمري ومقدم يحيى حسين عبدالله صلاح وعميد ركن أمين عبدالله حامد الوائلي وعقيد ركن طارق محمد عبدالله الأحمر وعميد ركن هاشم عبدالله حسين الأحمر. وفي ختام الجلسة، أقرت المحكمة التأجيل لاستكمال عرض الأدلة في القضية.

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