شكرا لقرائتكم خبر عن كلنا نخطئ في العناوين عند اول زياره ولكن .نادرا ما تكون النتائج كارثيه كهذه..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 07:31 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي زائرة إفريقية بتهمة اقتحام شقة «آسيوية» بالقوة، والاعتداء على ساكنتها، بالضرب والتهديد بالقتل والشروع في سرقة عقدين ذهبيين من عنقها، في وقت ادعت فيه الجانية أنها دخلت الشقة بالخطأ وأنها كانت تقصد شقة مجاورة.

وبررت المتهمة للنيابة العامة فعلتها بالاعتداء على المجني عليها والشروع في سرقة مقتنياتها، بأن الأخيرة «أقفلت باب الشقة في وجهها بعد طرقه بالخطأ، وهو ما أثار غضبها وجعلها ترتكب جريمتها» انتقاماً من تصرفها معها، مدعية كذلك أن رقم الشقة التي كانت تقصدها، هو الرقم نفسه الموجود على مدخل شقة المجني عليها.

من جانبها ذكرت المجني عليها أنها اختبأت في إحدى الغرف بعدما أشهرت المتهمة في وجهها شظايا من مزهرية كسرتها في أرض الصالون، لتهديدها بالقتل إذا لم تسلمها كل الأموال والمجوهرات التي بحوزتها، وأنها استعانت بزوجها الذي كان في مقر عمله وقت الحادثة، للاتصال بحارس الأمن الذي حضر مباشرة إلى الشقة واحتجز المتهمة إلى حين وصول الشرطة.

