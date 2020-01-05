شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الامارات تحمي المخربيين في اكبر معسكرات الجنوب والرئيس هادي مطالب بتفكيك هذا المعسكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 07:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

طالب محافظ محافظة شبوة، محمد بن عديو، الرئيس عبدربه منصور هادي، بإخلاء معسكر العلم من القوات الإماراتية الذي يأوي مطلوبين أمنياً.

وقال محافظ شبوة في مذكرة للرئيس، إن معسكر العلم لا يقوم بأي عمل يخدم أهداف التحالف الداعم للحكومة الشرعية، بل أصبح وكراً للمطلوبين أمنياً وتسليحهم لتنفيذ هجمات لاغتيال أفراد وضباط الجيش والأمن بالمحافظة (جنوب اليمن).

وطالب بن عديو الرئيس هادي بالتخاطب مع قيادة التحالف العربي، لإقناع القيادة الإماراتية في معسكر العلم بتسليم المطلوبين أمنياً لمحاكمتهم أمام القضاء.

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وذكر بن عديو، إنه في حال أنكرت القوات الإماراتية وجود مطلوبين أمنياً -الذي نثق تماماً بوجودهم بالمعسكر- نطالب بالتنسيق مع التحالف لتشكيل لجنة مشتركة من التحالف والشرعية للتفتيش عن المطلوبين داخل المعسكر.

وقال محافظ شبوة، إذا كان هذا المعسكر يتبع التحالف فنحن جزء من التحالف ونطالب بإشراك ممثلين عن الشرعية بالمحافظة للتواجد بشكل مستمر داخل المعسكر.

وأضاف، إذا كان هذا المعسكر يتبع الإمارات لتدريب ميليشيا الانتقالي على استهداف الجيش والأمن، فنطالبكم بإلزام الإمارات على تفكيك المعسكر الذي يقع في منطقة نفطية، ناهيك عن دعم المتمردين عن الشرعية.

وأشار إلى أن هذا المطالب أقرت في اجتماع للجنة الأمنية بشبوة بحضور ممثل التحالف العربي بمطار عتق.(في إشارة للقوات السعودية).

