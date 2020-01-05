شكرا لمتابعة خبر عن المعارك تشداد بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبو راس يقدم إستقالته من قيادة حزب المؤتمر .. وتآكل العلاقة بين المؤتمر والحوثي وهذا تفاصيل مايحدث في العاصمة صنعاء ماذا يحدث : الانتقالي يدفع بقوات عسكرية إلى مدينة زنجبار رئيس المجلس السياسي للحوثيين يوجه بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم لقاء جمع قاسم سليماني مع الحوثيين قبل مقتله بساعات .. وصحيفة السعودية تكشف مادار فيه ومن حضره وأين وبماذا تعهد لهم والمخطط الذي وضعه عليهم؟ (تفاصيل )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعارك تشداد بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.