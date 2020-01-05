شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على المدينة اليمنية الأفضل عالمياً لوجهات السفر للعام 2020 .. بحسب تصنيفات دولية ( الاسم +التفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبو راس يقدم إستقالته من قيادة حزب المؤتمر .. وتآكل العلاقة بين المؤتمر والحوثي وهذا تفاصيل مايحدث في العاصمة صنعاء المعارك تشداد بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة ماذا يحدث : الانتقالي يدفع بقوات عسكرية إلى مدينة زنجبار رئيس المجلس السياسي للحوثيين يوجه بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم

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