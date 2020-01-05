شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير جدا ..اول عمل يقوم به الملك سلمان مباشرة بعد مصرع قاسم سليمان ويقهر إيران وعبد الملك الحوثي ( شاهد صورة صادمة للايرانيين والحوثيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا ..اول عمل يقوم به الملك سلمان مباشرة بعد مصرع قاسم سليمان ويقهر إيران وعبد الملك الحوثي ( شاهد صورة صادمة للايرانيين والحوثيين )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير جدا ..اول عمل يقوم به الملك سلمان مباشرة بعد مصرع قاسم سليمان ويقهر إيران وعبد الملك الحوثي ( شاهد صورة صادمة للايرانيين والحوثيين ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.