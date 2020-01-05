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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...الرئيس هادي يصدر قبل قليل هذا القرار العاجل ويطيح بمسؤول جنوبي كبير من منصبه ( الاسم + المنصب )

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وحسب المصادر، أن رئيس الجمهورية كلف أمين عام المجلس المحلي، بدر معاون بالقيام بمهام محافظ عدن بموجب القانون الذي ينص على يقوم أمين عام المجلس المحلي بمهام المحافظ على أعتبار أنه نائب المحافظ .



ولم توضح المصادر أي معلومات عن هوية المحافظ القادم لمدينة عدن، غير أنه أشار إلى أن هناك العديد من الأسماء المقترحة والتي لازالت محل خلاف



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