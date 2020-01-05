شكرا لبحثكم عن خبر مصادر حقوقية: مليشيا الحوثي تستأنف محاكمة 10 صحفيين غداً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر حقوقية، ان ميليشيا الحوثي الانقلابية ستستأنف، غداً الاثنين، إجراءات محاكمة عشرة صحافيين، مختطفين لديها منذ قرابة خمس سنوات.

وبدأت ميليشيا الحوثي الأحد الماضي التحقيق مع الصحافي عبد الحافظ الصمدي تمهيداً لإحالته للمحاكمة، ليصل عدد الصحافيين الذين ستشملهم المحاكمات الحوثية 11 صحافيا.

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وقال حقوقيون إن الصحفيين اليمنيين الذين يحاكمون في المحاكم الحوثية، قد يواجهون أحكاما بالإعدام، بتهم واهية وهي الخيانة العظمى بمبرر التعاون مع السعودية والإماراتية اللتان تقودان التحالف العربي في اليمن.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، عقدت في 11 ديسمبر الماضي أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة، وصفت من قبل محامين بأنها "غير القانونية".

وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها السنوي، أمس، أنها وثقت 134 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال العام الماضي ارتكبتها أطراف عدة من أطراف الصراع "التي أظهرت خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية وانتهجت سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل مختلف عنها وكل صاحب رأي".