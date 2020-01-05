شكرا لبحثكم عن خبر فوز صفية مهدي بجائزة أممية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فازت الصحفية اليمنية الشابة صفية مهدي بجائزة مقدمة من من إحدى المنظمات الدولية حول تحقيق لها في أسباب موت الأجنة والرضع والنساء الحوامل وسوء التغذية. Advertisements ومنحت منظمة الأمم المتحدة جائزتها للتنمية والإسكان نظرا لأهمية التحقيق والموضوع الذي تطرقت إليه الصحفية. الصحفية صفية فتاة يمنية عرفت بنشاطاتاته وتقاريرها المختلفة وحضورها الدائم، وسبق وأن فازت بجوائز حول تحقيقات في مواضيع متنوعة عن الراهن اليمني، والمشاكل التي يواجهها المواطن كل يوم.

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