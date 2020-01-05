شكرا لبحثكم عن خبر قاضية في لحج تطعن مواطن اشتكى بها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت عضوة في نيابة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج على طعن مواطن بآلة حادة بعد أن قام المواطن بتقديم بلاغاً ضدها باعتدائها على أرضه .

وقال المحامي رائد الجحافي إن عضوة في نيابة الحوطة قامت بطعن مواطن بآلة حادة بعد أن قدم بلاغاً ضدها لقيامها بالاعتداء على أرضه .

وأشار المحامي الجحافي إلى أن هذه الحادثة تعد جريمة بكل المقاييس بل ويضاف إليها سوداوية لأن مرتكبها شخص مناط بحماية القانون وصون حقوق الناس من خلال وظيفته .

وبين الجحافي أن عضوة النيابة التي قامت بطعن المواطن بآلة حادة استغلت وظيفتها لسلب حقوقهم والاعتداء عليهم وإخافة العامة واقلاق السكينة.