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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو...اول دولة عربية تباغت الجميع وتنتقم لمصرع قاسم سليماني وتصعق الرئيس الامريكي وتعلن قبل قليل وبشكل رسمي هذا الاجراء الصارم ضد أمريكا

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