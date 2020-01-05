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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...شاهد بالفيديو الاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والاعلان عنها رسميا في التلفزيون والجيش المصري يتحرك بسرعة ( فيديو )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تنبؤات ميشال حايك لمصر خلال العام 2020 والتي تنوعت ما بين ملفات سياسية وأمنية وفنية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا للتو...اول دولة عربية تباغت الجميع وتنتقم لمصرع قاسم سليماني وتصعق الرئيس الامريكي وتعلن قبل قليل وبشكل رسمي هذا الاجراء الصارم ضد أمريكا عاجل ...شاهد بالفيديو الاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والاعلان عنها رسميا في التلفزيون والجيش المصري يتحرك بسرعة ( فيديو ) الرئيس هادي يخرج عن صمته ويكشف لولي عهد ابو ظبي أمر صاعق ومزلزل ويثبت له بالدليل القاطع ان عيدروس الزبيدي ليس قويا ولا يمكن الركون اليه فاكهة لذيذة ورخيصة الثمن تعادل 10 حبات فياجرا ستجعلك فحل كالحصان وتعاشر زوجتك دون عناء في اي وقت وتستيعد شبابك حتى لو تجاوزت ال50 سنة شاهد بالصور..أبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية يقومون بهذا العمل الذي قهر المرشد الايراني وأبكى عبد الملك الحوثي (3 صور ) ورد للتو ..صحيفة سعودية تباغت الجميع وتربط بين وفاة مذبعة قناة العربية الحسناء نجوى قاسم وبين قائد فيلق القدس قاسم سليماني وردنا الان..عيدروس الزبيدي يباغت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده ويصدم الجميع بموقف الانتقالي من مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني

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