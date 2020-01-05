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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للجيش في الملاجم والمليشيات تقصف منازل المواطنين بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
البيضاء - الخليج 365
سقط عدد من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، بقصف مدفعي للقوات الحكومية في جبهة الملاجم، شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وقالت مصادر عسكرية بمحور بيحان إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة و"عالة"، في مديرية الملاجم، أثناء تواجد عددا من القيادات الحوثية في الموقع المستهدف.
وبحسب المصادر فإن القصف أسفر عن قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات عسكرية.
إلى ذلك شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفا عنيفا على منازل المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر ميدانية بالمقاومة الشعبية بجبهة الحبج بمديرية الزاهر إن مليشيات الحوثي قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرى الحبج، وأثارت الهلع في صفوف النساء والأطفال.
وأوضحت المصادر أن أبطال المقاومة مسنودين بأبطال العمالقة ردوا باستهداف الميليشيات ومواقع تمركزها بالعيارات ومدفعية الهاون.
يجدر أن العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء ومسنين استشهدوا وجرحوا خلال السنوات الماضية جراء القصف الهمجي للميليشيات على المناطق والقرى الاهلة بالسكان ، فضلا عن مئات الضحايا من المدنيين ونفوق مئات الأغنام جراء انفجار الالغام.
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