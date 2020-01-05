كاتب مصري: اليمن بها كنز لم يُكتشف بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365_سالم أحمد

قال الكاتب الصحفي إبراهيم العشماوي، إن اليمن شهدت حروباً استمرت لسنوات، فضلاً عن سيناريو اغتيال الرؤساء المستمر، مُضيفاً أن هذة الأزمات استنفذت طاقة اليمن.



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وأضاف العشماوي، خلال ندوة تحت عنوان «اليمن بين الحاضر والمستقبل» أن اليمن بلد متنوع الإمكانيات، وبها ثروات كثيرة لم تستخرج حتى الآن، لافتاً إلى أنها تسبح فى بحر من نفط.

واستكمل الكاتب الصحفي، هناك ١٥٠٠ كيلو متر سواحل تطل على الأراضي اليمنية، إلى جانب كوّنها الرابعة عربياً في إنتاج الأسماك. وبها ٤٠٠ نوع من الأسماك.