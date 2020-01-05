المليشيا توزع منشورات عن "سليماني"  في جبهة الفاخر  بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الضالع - الخليج 365

وزعت المليشيات الحوثية منشورات ورقية لمقاتليها المرابطين في جبهات الضالع فيها بعضا من المعلومات التي تتحدث عن "قاسم سليماني" و هو قيادي عسكري إيراني كان يتزعم ما يسمى "فيلق القدس" قتل مؤخرا في العراق بغاره أمريكية .



وكشفت مصادر محلية ، ان من بين المنشورات التي تم توزيعها على مقاتلي المليشيات صورا ورقية "لاصقة" لسليماني طبعت في الجوالات و مخازن بنادق الحوثيين هناك ووزعت أيضا على المواطنين وعلقت في أغلب المحلات التجارية في بعض المناطق التي ما زلت تسيطر عليها المليشيات غربي الضالع.

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و هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها مليشيات الحوثي في بعض مناطق المحافظة على نشر وتوزيع صور قيادات ايرانية في الضالع، كما تعودت على توزيعها في العاصمة المحتلة صنعاء.

و تربط الجماعة الحوثية علاقه تاريخية مع طهران ، يتضح هذا التنسيق يوما بعد الآخر.

هذا و تخوض القوات الجنوبية حرب شرسة لتحرير باقي المناطق المتاخمة للفاخر بهدف تحرير كامل الجغرافيا الضالعيه، والانطلاق بعدها لتحرير محافظة إب وسط اليمن .