كاتب مصري يكشف قربه من صُناع القرار داخل الحكومة اليمنية فى فترة «صالح»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 _ سالم أحمد قال الكاتب الصحفي المصري إبراهيم العشماوي، إن كتاب الساحر والأفاعي، أحد مؤلفاته، يُعد تصويراً لرحلته داخل الأراضي اليمنية، وهو تسجبل لخطواته داخل اليمن في فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح.

Advertisements وأضاف العشماوي، خلال ندوة تحت عنوان «اليمن بين الحاضر والمستقبل» أنه حاول التطرق لملفات غير السياسة، مُشيراً إلى أنه اصطحب القارئ العربي إلي مباني صنعاء وحضرموت وحضارة اليمن العريقة، مُتلفظاً «انا أعشق اليمن. وزورتها خلال عملي بصحيفة أخبار الأسبوع بالأردن. ولما زورت اليمن لم أعود إلى الصحيفة التي أعمل بها. وأردف الكاتب الصحفي «شعب اليمن يتسم بالكرم والبساطة» مؤكداً على قربه من مصادر صناعة القرار خلال فترة عمله فى صحف يمنية.

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