شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 عدن - الخليج 365 أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن اليمنية.

ورتب المركز كالتالي المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس. صنعاء 26 10 صحو الى غائم جزئيا عتق 29 17 صحو الى غائم جزئيا عدن 30 23 غائم جزئيا / أمطار خفيفة مأرب 30 16 صحو الى غائم جزئيا تعز 27 16 غائم جزئيا/امطار خفيفة/ شابورة صعده 27 11 غائم جزئيا-غائم/ أمطار متفرقة Advertisements المكلا 30 22 غائم جزئيا / أمطار خفيفة المحويت 24 13 غائم جزئيا/امطار خفيفة/ شابورة الحديده 31 23 صحو الى غائم جزئيا عمران 24 06 صحوالى غائم جزئيا سيئون 31 15 صحو الى غائم جزئيا شعيب 17 02 01 صحوالى غائم جزئيا / شابورة سقطرى 29 21 غائم جزئيا-غائم/ أمطار خفيفة المخاء 31 23 صحوالى غائم جزئيا ذمار 22 09 غائم جزئيا الى غائم الجوف 29 16 صحو اب 25 11 غائم جزئيا/امطار خفيفة/ شابورة حجة 20 11 غائم جزئيا/امطار خفيفة/ شابورة الغيظه 29 22 غائم جزئيا البقع 30 15 صحو ابين 30 23 غائم جزئيا / أمطار خفيفة البيضاء 24 09 صحو الى غائم جزئيا الضالع 25 14 صحو الى غائم جزئيا الجبين( ريمة) 21 12 غائم جزئيا/امطار خفيفة/ شابورة الحوطة(لحج) 29 21 غائم جزئيا-غائم/ أمطار خفيفة السدة (إب) 24 10 صحو الى غائم جزئيا لبعوس 25 12 غائم جزئيا / شابورة الحبيلين 27 17 صحوالى غائم جزئيا عبس 29 21 غائم جزئيا / أمطار خفيفة بيحان 30 16 صحو الى غائم جزئيا

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