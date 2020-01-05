"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 05/01/2020 حتى الساعة 16:00 تاريخ 06/01/2020م.



وبحسب المركز، فإن الطقس، توقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة الى ثلاث درجات مئوية والطقس بارد نسبياً على المحافظات الجبلية ، و تتكون الشابورة المائية اوالضباب اثناء ساعات المساء والصباح الباكرعلى اجزاء من ( صعده ، المحويت ،حجة ،ريمه ، واب وتعز ) ، بينما يكون الطقس غائم جزئياً نهارا وتتشكل قطع متفرقة من السحب الركامية مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة خاصة على المحافظات الشمالية الغربية وقد تمتد شرقا الى اجزاء من الهضاب الداخلية.

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كما تتكون السحب المنخفضة على السواحل الجنوبية و الشرقية وارخبيل سقطرى مع فرصة لهطول امطار خفيفة عليها والمناطق الداخلية المحاذية لها وذلك خلال ساعات الصباح والصباح الباكر، ويظل الطقس صحو الى غائم جزئياً على السواحل الغربية والمناطق الصحراوية.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، في المرتفعات الجبلية المذكورة اعلاه من الأجواء الباردة نسبيا اثناء المساء و الصباح الباكر، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعده ،المحويت، حجة، ريمه ،إب وتعز ) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.