شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إخوان شبوة تختطف ثلاثة مواطنين من قبيلة آل ديان وسط مدينة عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 - شبوة أفادت مصادر محلية بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، إقدام مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لمتنفذين في الحكومة الشرعية، ظهر اليوم الأحد 5 يناير/كانون الجاري، على اختطاف ثلاثة من أبناء آل ديان، وسط مدينة عتق.

وذكر شهود عيان تفاصيل عن هويات المختطفين الثلاثة التي اقتادتهم المليشيا إلى مكان مجهول، وهم كالتالي: Advertisements - فهمي محمد عبدالله عبدالنبي - محمد عبدالله عبدالنبي - جهاد سالم عبدالله عبدالنبي

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