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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج "سرطان الأوطان" بالغد المشرق يستعرض نشاط الرعيل الأول من الإخوان المسلمين باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
خاص_الخليج 365
ناقش برنامج "سرطان الأوطان" في أولى حلقاته التي عرضت السبت على قناة "الغد المشرق" تاريخ نشأة الإخوان المسلمين، وكيفية انتشارهم في الوطن العربي، وعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة.
كما تطرق إلى أبرز قادة الحركة الإخوانية واللقاءات الخارجية التي أفضت إلى إشعال التأثير الفكري للإخوان، وخطورة انتشارهم في رقعة المجتمع اليمني ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح.
وكشف البرنامج جانب من مخططهم السياسي المتطرف بعد استمالتهم للدين كوسيلة استقطاب الشباب من مناطق وبقاع عدة، وتجنيدهم لصالح تنفيذ أجندة وأهداف تهدد أمن وسلامة الأمة العربية والإسلامية.
يذكر أن برنامج "سرطان الأوطان" والذي يُعرض أسبوعياً على قناة"الغد المشرق" يعد أول برنامج تلفزيوني متخصص يناقش ويستعرض فيهِ جذور جماعة الإخوان، خفاياهم ونواياهم، وعلاقاتهم المباشرة بالجماعات الإرهابية.
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