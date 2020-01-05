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الدولار الأمريكي يسجل أرقاما خيالية خيال 2020.. تعرف على أسعار العملات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الدولار الأمريكي يسجل أرقاما خيالية خيال 2020.. تعرف على أسعار العملات

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم السبت وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي:  164

 

الدولار :   630

 

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الدرهم :   165

 

اسعار البيع

 

السعودي:  165

 

الدولار :   640

 

الدرهم :   166

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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