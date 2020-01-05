شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدولار الأمريكي يسجل أرقاما خيالية خيال 2020.. تعرف على أسعار العملات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم السبت وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 164 الدولار : 630 Advertisements الدرهم : 165 اسعار البيع السعودي: 165 الدولار : 640 الدرهم : 166 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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