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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدولار الأمريكي يسجل أرقاما خيالية خيال 2020.. تعرف على أسعار العملات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم السبت وجاءت كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 164
الدولار : 630
الدرهم : 165
اسعار البيع
السعودي: 165
الدولار : 640
الدرهم : 166
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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