الحوثية تختطف الكابتن "البريد" وغضب بالوسط الرياضي في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

إب - الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي الإنقلابية نجم المنتخب الوطني سابقا وأمين عام نادي اتحاد إب الرياضي بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات واسعة يتعرض لها أبناء المحافظة من قبل المليشيا الإنقلابية.



مصادر مطلعة أكدت خطف مليشيا الحوثي للكابتن "أحمد البريد" أمين عام نادي اتحاد إب ونقله لأحد سجون المليشيا بالمحافظة.

المصادر أضافت أن المليشيا خطفت إلى جانب الكابتن البريد شخص ثاني يدعى "محمد العرهاني" بعد إستدعائهم من قبل قيادات حوثية للحضور إلى مكتب الأوقاف بالمحافظة والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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وبحسب أحد موظفي مكتب الأوقاف فإن إدارة الأوقاف الخاضعة لسيطرة الحوثيين اقدمت على خطف حرية أمين عام النادي وأودعته سجن للمليشيا في مكتب الأوقاف والذي يتم فيه سجن العشرات من المواطنين.

وتقدمت الهيئة الإدارية لنادي اتحاد إب الرياضي بشكوى إلى النيابة العامة ضد القيادي الحوثي "بندر العسل" والذي عينته المليشيا مديراً لمكتب الأوقاف بالمحافظة، على خلفية خطف أمين عام النادي الكابتن احمد البريد في مكتب الأوقاف بصورة مخالفة للقانون.

وأضاف الموظف الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إن قيادات الحوثي في مكتب الأوقاف خطفت أحمد البريد أمين عام النادي بسبب مطالبة المكتب لنادي الاتحاد بتسديد ايجار أرضية الملعب الخاص بالنادي والتي منحت للنادي قبل أكثر من عشرين عاما في الوقت الذي تقول فيه الهيئة الإدارية أن التخاطب يجب أن يكون مركزيا بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.

وعمت حالة من الغضب الواسع بين الرياضيين وشباب إب بشكل عام نتيجة خطف الكابتن البريد والإنتهاكات التي تطال كل شرائح المجتمع المحلي من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية.

واحتلت مليشيا الحوثي المقرات والمنشاءات الرياضية بالمحافظة واتخذت من ملاعب المحافظة ثكنات عسكرية لمسلحيها وقضت على الأنشطة الرياضية والتي كانت تتميز بها إب ولها حضور قوي في الأوساط الرياضية اليمنية والعربية، غير أن المليشيا حولت تلك المكتسبات الرياضية إلى ثكنات ومقرات حوثية لا علاقة لها بالرياضة والرياضيين.